Gazzetta dello Sport: “Catanzaro e Palermo, la sfida dei bomber per volare alto”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Catanzaro e Palermo.

La sfida che non ti aspetti, perché inattesa, tra due bomber diversi, ma entrambi alla guida di due attacchi spumeggianti. Perché tutto si può dire di Catanzaro e Palermo tranne che abbiano problemi a far gol, semmai la difficoltà è non prenderli per entrambi. L’anticipo del Ceravolo è pronto a regalare spettacolo, sarà una bella lotta tra il quarto e il terzo migliore rendimento offensivo del torneo, un confronto tutto da vivere tra Soleri e Iemmello.

L’outsider contro il leader indiscusso, l’uomo che sbuca dalla panchina e determina contro il terminale principe di Vivarini che segna e fa segnare. La squalifica di Brunori ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante romano, la doppietta al Modena ha suggellato il suo rapporto in rosanero proprio quando sembrava avesse le valigie pronte per vivere una nuova avventura. Le indicazioni della vigilia dicono che sia in vantaggio su Mancuso, l’altro pezzo da novanta che parte spesso in retrovia.

E se Iemmello sarà chiamato a fare quello che gli riesce meglio, Soleri dovrà saper stupire anche da titolare, non solo per non far rimpiangere Brunori, ma anche per dimostrare di meritare più spazio. Una sola presenza dall’inizio, finora, può rappresentare un limite dal quale si sarebbe potuto smarcare cambiando maglia, un fatto che non è più di stretta attualità. Lo ha fatto capire nell’ultima gara non solo attraverso i gol, ma anche con le parole rivolte a Corini prima del match con il Modena in cui ha ribadito la voglia di esserci, nonostante tutto. Starà a lui alzare il suo raggio d’azione in termini di minutaggio, così come a Iemmello alimentare ancora la favola di squadra rivelazione del suo Catanzaro.