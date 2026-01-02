Gazzetta dello Sport: “Aurelio per il Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Cesena guarda con attenzione al mercato per rinforzare centrocampo e attacco. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Filippo Fusco valuta profili di qualità per il ruolo di mezzala offensiva: piacciono Hamza Rafia del Lecce e Mattia Valoti della Cremonese. In avanti resta aperta la pista che porta ad Alberto Cerri del Como, mentre sul fronte uscite Manolo Adamo è seguito con interesse dallo Spezia.

Il Venezia non ha intenzione di rivoluzionare la rosa, ma punta a irrobustire un organico già competitivo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per l’attacco i lagunari pensano a Giuseppe Ambrosino del Napoli nel caso in cui Daniel Fila dovesse partire, finito nel mirino della Juve Stabia e di alcuni club stranieri. Attenzione anche a Seydou Fini, esterno offensivo del Genoa, individuato come possibile vice Yeboah, anche se Daniele De Rossi non vorrebbe privarsene.

Giovanni Stroppa deve intanto fare i conti con l’assenza di Bjarkason, fermo per almeno un mese a causa di un problema muscolare. Piace anche Giuseppe Aurelio dello Spezia, mentre Busio e Svoboda sono vicini al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Tra qualche settimana, inoltre, tornerà a disposizione anche il portiere Alessandro Plizzari.

Capitolo Sampdoria: la Gazzetta dello Sport conferma l’accordo con lo Spezia per Salvatore Esposito, che vestirà la maglia blucerchiata in prestito per 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 1,75 milioni e un bonus da 250 mila euro in caso di promozione in Serie A entro il 2030. Sempre in casa Samp, tra oggi e domani arriverà in prestito secco dal Palermo l’attaccante Matteo Brunori.

Lo Spezia, dal canto suo, lavora su più fronti. Il ds Melissano è impegnato per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Hernani dal Parma, con prolungamento del contratto fino al 2027, e per l’esterno destro Emanuele Adamo, di proprietà del Cesena. In caso di esito positivo, verrebbe accantonata la trattativa con la Cremonese per Leonardo Sernicola.

Infine, da monitorare la pista che potrebbe portare Lorenzo Venturino dal Genoa al Monza. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il dialogo è ancora in fase embrionale, ma ci sono alcuni punti fermi: il Genoa è disposto a lasciarlo partire, il giocatore gradisce la destinazione e il Monza di Paolo Bianco cerca un profilo capace di spaccare la partita, anche subentrando, partendo da trequarti di sinistra. Una piazza ambiziosa, in piena corsa per il ritorno immediato in Serie A, dove Venturino potrebbe trovare spazio e continuità.