Gazzetta del Sud: “Cosenza, ancora attesa per il Tar: quei 4 punti cambierebbero tutto”

La decisione sulla penalizzazione attesa prima della sfida con la Salernitana. In palio c’è mezza salvezza

Il tempo si è dilatato ancora, e con esso cresce la tensione in casa Cosenza. Il verdetto del Tar del Lazio, atteso ieri, non è arrivato. Ma, come riporta Danilo Perri su Gazzetta del Sud, la sentenza potrebbe giungere oggi stesso, e comunque prima del delicatissimo scontro salvezza contro la Salernitana in programma all’“Arechi”.

In ballo c’è la penalizzazione di 4 punti inflitta al club silano dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 29 agosto, per il mancato versamento nei termini di una tranche delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Una sanzione pesantissima, confermata poi in tutti i gradi della giustizia sportiva – Corte d’Appello Figc l’11 ottobre, Collegio di Garanzia del Coni il 21 gennaio – che ha fatto precipitare i rossoblù nelle zone basse della classifica.

Un punto dalla Reggiana, due dalla Salernitana: lo scenario possibile

Se il Tar dovesse accogliere il ricorso e concedere la sospensiva, il Cosenza salirebbe a 31 punti, a una sola lunghezza dalla Reggiana e a due dalla stessa Salernitana, che si è costituita in giudizio accanto alla FIGC. La posta in palio, dunque, è altissima: non solo per l’esito della stagione, ma anche per il morale e la credibilità del progetto sportivo.

La presidenza di Eugenio Guarascio attende con ansia l’esito della battaglia legale, mentre il club ha chiesto di spostare l’udienza in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco e la conseguente sospensione della giornata di campionato. Ma il tempo stringe, e la sfida di domani incombe.

Un derby infuocato, acceso dalla storia e dalla giustizia

La tensione, già altissima per motivi sportivi, è ulteriormente salita per la storica rivalità con la Salernitana, che affonda le sue radici nel celebre spareggio salvezza del 1991 a Pescara, deciso da Gigi Marulla nei supplementari. Una ferita mai rimarginata tra le tifoserie, e oggi riaperta da un contesto esplosivo, dove la giustizia sportiva si intreccia col campo.

Il Cosenza di Massimiliano Alvini si gioca tanto, forse tutto. E in questa vigilia surreale, sono in tanti in Serie B – non solo i tifosi rossoblù e granata – a trattenere il fiato. Perché quei quattro punti, scrive giustamente Gazzetta del Sud, potrebbero cambiare l’intera storia della salvezza.