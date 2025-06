Riccardo Gagno prende tempo. Il portiere classe ’97, in uscita dal Modena, ha messo in stand-by la proposta del Benevento per dare priorità a un progetto in Serie B.

Secondo CalcioModena.it, su di lui è piombata la Virtus Entella, neopromossa tra i cadetti. Il club ligure avrebbe già avviato i contatti: Gagno è tentato dalla possibilità di restare in B.