Frosinone, Bohinen: «Qui sono felice, siamo molto forti»

Emil Bohinen si è espresso in sede di conferenza stampa dopo il 2-2 contro lo Spezia.

«Tutti e due i miei gol hanno aiutato la squadra per ottenere un punto, forse il secondo è stato più bello ma un gol è un gol. Sono molto contento. In generale sono molto felice qui, con allenatore e compagni mi trovo bene. Penso che abbiamo una squadra molto forte. Con lo Spezia è stata una partita tosta, ma lavoriamo con il cuore. Il secondo tempo è stato più duro, volendo difendere i tre punti, ma lo Spezia gioca bene e hanno giocatori forti. Era difficile, ma penso che abbiamo fatto tutto nonostante un po’ di sfortuna per non aver vinto».