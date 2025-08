Frosinone, ad un passo Giacomo Calò del Cesena

Sembra tutto fatto per il trasferimento del centrocampista del Cesena, Giacomo Calò, al Frosinone. Infatti, secondo quanto scritto dal giornalista Orazio Accomando, il club gialloazzurro avrebbe battuto la concorrenza del Pescara e si appresta ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Classe ’97, Calò nel corso della sua carriera ha collezionato 181 presenze in Serie B e, nella sua ultima stagione con la maglia del Cesena, ha messo a segno due reti in 36 presenze. Il centrocampista era stato uno degli obiettivi indicati dal DS Alvini durante il media day della settimana scorsa e adesso è molto vicino ad accasarsi in Ciociaria.