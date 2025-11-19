Floriano: «Palermo, ritrova ferocia: Brunori e Pohjanpalo coppia da Serie A»

Nell’intervista firmata da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Roberto Floriano osserva da vicino l’avvio di stagione del Palermo, squadra con cui è stato protagonista della promozione dalla Serie C, firmando quattro gol negli storici play-off di Baldini.

Floriano parla con lucidità del momento rosanero: «La squadra era partita con entusiasmo e ottimi risultati. È normale attraversare periodi difficili. Questo è un momento in cui bisogna stringere i denti». Un pensiero che Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia riprende evidenziando come un piccolo inciampo possa risultare persino utile, purché non si ripeta.

La prossima tappa è la trasferta contro l’Entella. «Sulla carta i valori sono inferiori a quelli del Palermo», spiega Floriano nell’intervista al Giornale di Sicilia. «Dopo due settimane di lavoro, mi aspetto una squadra motivata, feroce, pronta a invertire la rotta».

Capitolo attacco: Brunori e Pohjanpalo. Floriano è diretto: «Sono due grandi bomber. Se lavorano l’uno per l’altro possono essere un’arma devastante per la Serie B». Conoscendo Brunori, aggiunge: «Matteo si mette sempre a disposizione del compagno, e penso che lo stesso farà Pohjanpalo. Due attaccanti così, vicini all’area, creano imprevedibilità». Considerazioni che Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia colloca nel quadro più ampio di un Palermo che deve ritrovare concretezza offensiva.

L’imprevedibilità dovrebbe arrivare anche da Palumbo, fin qui meno brillante del previsto: «È un giocatore importante, ha l’ultimo passaggio. Anche Ranocchia può illuminare il gioco», sottolinea Floriano.

Poi il ricordo più sentito: «Palermo mi è rimasta nel cuore. La gente mi ha sempre apprezzato per ciò che ho dato. Il rapporto con la città è fatto di stima, rispetto e amore». Parole che Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia riporta come il ritratto di un legame mai spezzato.