Federico Cinà, il sogno di Palermo: esordio vincente a Miami

PALERMO – Un’intera città con il fiato sospeso, gli occhi incollati allo schermo e il cuore che batte forte per Federico Cinà. Al Country, il circolo dove è cresciuto, l’attesa per il debutto al Masters 1000 di Miami è un momento da vivere tutti insieme, perché “Pallino”, come lo chiamano qui, è uno di loro.

Come raccontato da Irene Carmina su Repubblica Palermo, il 17enne talento del tennis palermitano è scattato come un fulmine nel suo primo match tra i grandi, superando l’argentino Francisco Comesana con un doppio 7-6, 7-6.

«Non vogliamo perderci neppure un minuto», confida Oliviero Palma, storico direttore degli Internazionali femminili e anima del Country. Attorno a lui, una quarantina di persone che non smettono di tifare, applaudire, soffrire e gioire con il loro campione.

Un predestinato con il tennis nel sangue

Federico è cresciuto con la racchetta in mano. Il padre Francesco, suo allenatore, lo ha portato fin da bambino sui grandi palcoscenici del tennis mondiale. E la routine del giovane talento non lascia spazio all’improvvisazione: sei ore di allenamento al giorno, divise tra preparazione atletica e tecnica.

«È abituato a palcoscenici importanti, sa mantenere la calma e la lucidità», raccontano i suoi amici.

Il talento c’è, ma anche la testa. «È un ragazzo educato, mai una parola fuori posto, con la stoffa del campione», sottolinea il preparatore atletico Giulio Cumbo, che lo paragona a Jannik Sinner per carattere e determinazione.

Tra PlayStation e la passione per il calcio

Nonostante l’aria da predestinato, Federico Cinà resta un 17enne come tanti. Dopo gli allenamenti, spesso lo si trova nella sala giochi del Country, a sfidare gli amici alla PlayStation. «Appassionato di calcio», racconta Francesco Cardinale, il fidanzato di sua sorella Giulia.

«Dai, che quando torni ti do la rivincita a FIFA», scherza un amico durante la partita. «Solo alla Play puoi batterlo», risponde ridendo un altro.

Ma quando il match si fa intenso, il silenzio cala improvvisamente. Il pubblico del circolo segue ogni punto con il fiato sospeso, poi esplode in un boato quando Cinà chiude l’incontro.

Ora Dimitrov: la favola continua

Dopo l’esordio vincente, il cammino di Federico Cinà prosegue contro un avversario di prestigio: al secondo turno sfiderà Grigor Dimitrov, ex numero 3 del mondo.

«Può succedere ancora tutto, Pallino è un predestinato», dice con orgoglio Oliviero Palma.

E Palermo sogna con lui.