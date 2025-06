Escl. Capozucca: «Radunovic portiere affidabile. Inzaghi ha scelto Palermo perché…»

«Radunovic è un portiere che conosco dai tempi del Cagliari e che ha già dimostrato la sua affidabilità. Ha già centrato una promozione in Serie A e c’era lui a difendere la porta dei sardi nella finale play-off vinta a Bari. Anche con i pugliesi ha dimostrato il suo valore. Inoltre è un bravo ragazzo che si allena sempre con molta dedizione e con grande impegno».

Queste le considerazioni ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del dirigente Stefano Capozucca su Boris Radunovic, portiere di proprietà del Cagliari e accostato ai rosanero negli ultimi giorni.

Si aspettava che Inzaghi rinunciasse alla Serie A con il Pisa per accettare la corte del Palermo?

«Conosco bene Inzaghi. La sua natura da vincente lo porta a voler sempre vincere e a cercare progetti vincenti. Così deve essere stato per Palermo. Con lui i rosanero sono i principali candidati alla promozione in vista del prossimo campionato».

Ai tempi della Ternana lei litigò con Diakité e il suo agente in occasione del passaggio al Palermo. Visto il rendimento tutt’altro che eccellente del difensore, ha avuto dei ripensamenti su quella operazione?

«Non valuto quanto fatto da Diakité con il Palermo. In quell’occasione ero arrabbiato perché avrei voluto che restasse a Terni, per avere qualche chance in più in ottica salvezza. Ognuno poi fa le sue scelte e con il tempo le cose passano».