Il Secolo: “Entella, Chiappella ha scelto i suoi titolarissimi. Test col Milan prima del Palermo”

Come scrive Domenico Marchigiani sul Secolo XIX – edizione Levante, l’Entella sembra aver finalmente trovato la propria identità. Dopo un avvio di stagione fatto di rotazioni e sperimentazioni, l’allenatore Andrea Chiappella ha ormai definito le sue gerarchie, costruendo un undici base sempre più stabile e riconoscibile.

Tra squalifiche, infortuni e necessità di adattamento, il tecnico biancoceleste ha dovuto conoscere passo dopo passo le caratteristiche della rosa a disposizione, ma nelle ultime settimane le scelte si sono consolidate. Nelle recenti partite — la vittoria casalinga contro l’Empoli e il pareggio esterno con la Reggiana — Chiappella ha cambiato un solo giocatore, inserendo Debenedetti al posto di Russo in attacco, confermando per dieci undicesimi la stessa formazione.

Un segnale chiaro, come sottolinea il Secolo XIX, che testimonia la fine della fase di “apprendistato” e l’inizio di un percorso tecnico ben definito. Il modulo e l’interpretazione tattica sono ormai codificati, e il livello delle prestazioni è cresciuto sensibilmente anche grazie alla continuità nelle scelte.

In porta resta saldo Colombi, mentre il terzetto difensivo composto da Parodi, Tiritiello e Marconi — quest’ultimo ex Palermo e giocatore più esperto della rosa con i suoi 36 anni — rappresenta una sicurezza. A centrocampo, nonostante gli infortuni di Mezzoni e Benali, i riferimenti sono Di Mario e Franzoni, con Benali regista titolare e Nichetti sempre pronto a rispondere presente. L’alternanza tra Karic e Dalla Vecchia ha inoltre garantito equilibrio e freschezza.

Come riporta Domenico Marchigiani, il reparto offensivo è quello che ha subito più variazioni, anche a causa delle difficoltà realizzative di inizio stagione. Il ritorno di Guiu, attaccante con caratteristiche diverse rispetto agli altri, offre ora nuove soluzioni tattiche: Chiappella potrà scegliere di volta in volta la coppia d’attacco più adatta all’avversario.

Dopo due giorni di riposo, l’Entella è tornata ieri ad allenarsi a Leivi. La sosta servirà a ricaricare le energie e a migliorare la condizione dei giocatori reduci da problemi fisici. Nella seduta di ripresa l’attenzione è stata dedicata alla parte atletica, con allunghi e una partitella a metà campo.

La settimana, priva di impegni ufficiali, culminerà in un test amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma venerdì a Solbiate Arno alle 11:30 e a porte chiuse. Per l’Entella sarà un’occasione per mantenere il ritmo partita in vista della ripresa del campionato e della sfida con il Palermo, mentre per i rossoneri servirà a testare le condizioni di Pulisic e Rabiot in vista del derby contro l’Inter.