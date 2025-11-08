Empoli, vittoria di carattere in dieci uomini. Dionisi: «Sofferto ma meritato. Catanzaro farà un grande campionato»

Empoli – Una vittoria che vale doppio per l’Empoli, capace di superare il Catanzaro nonostante l’inferiorità numerica per tutta la ripresa. Al “Castellani – Center Gross Arena”, gli azzurri hanno mostrato compattezza, determinazione e orgoglio, conquistando tre punti fondamentali per classifica e morale.

Il tecnico Alessio Dionisi, intervenuto ai microfoni nel post-partita, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi: «Anche in parità numerica non abbiamo subito nulla dal Catanzaro – ha spiegato –. L’espulsione prima dell’intervallo ci ha complicato la vita, ma i ragazzi sono rimasti lucidi, compatti e concentrati. Non è stata una questione di “giocare meglio” in dieci, come ha detto Aquilani, ma di essere più efficaci».

Per l’allenatore toscano è stata una gara “dai tre volti”: «Un primo tempo positivo, poi l’intervallo in cui ci siamo ricompattati e infine una ripresa di sacrificio e carattere. Abbiamo fatto una partita aggressiva contro un ottimo avversario, senza concedere nulla. Abbiamo meritato di vincere. Il Catanzaro farà un campionato di vertice, ma per noi questa vittoria rappresenta una spinta importante, pur restando coi piedi per terra».