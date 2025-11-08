Empoli, vittoria di carattere in dieci uomini. Dionisi: «Sofferto ma meritato. Catanzaro farà un grande campionato»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Empoli – Una vittoria che vale doppio per l’Empoli, capace di superare il Catanzaro nonostante l’inferiorità numerica per tutta la ripresa. Al “Castellani – Center Gross Arena”, gli azzurri hanno mostrato compattezza, determinazione e orgoglio, conquistando tre punti fondamentali per classifica e morale.

Il tecnico Alessio Dionisi, intervenuto ai microfoni nel post-partita, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi: «Anche in parità numerica non abbiamo subito nulla dal Catanzaro – ha spiegato –. L’espulsione prima dell’intervallo ci ha complicato la vita, ma i ragazzi sono rimasti lucidi, compatti e concentrati. Non è stata una questione di “giocare meglio” in dieci, come ha detto Aquilani, ma di essere più efficaci».

Per l’allenatore toscano è stata una gara “dai tre volti”: «Un primo tempo positivo, poi l’intervallo in cui ci siamo ricompattati e infine una ripresa di sacrificio e carattere. Abbiamo fatto una partita aggressiva contro un ottimo avversario, senza concedere nulla. Abbiamo meritato di vincere. Il Catanzaro farà un campionato di vertice, ma per noi questa vittoria rappresenta una spinta importante, pur restando coi piedi per terra».

Ultimissime

Empoli, vittoria di carattere in dieci uomini. Dionisi: «Sofferto ma meritato. Catanzaro farà un grande campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Alvini: «Pareggio giusto contro un grande Modena. Il gol finale? Fallo su Vergani, ma non cerco alibi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Serie A, pari senza reti per Como e Cagliari: 0-0 anche tra Lecce e Verona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Juve Stabia-Palermo, cronaca live e aggiornamenti in diretta

Katia Virzì Novembre 8, 2025

Serie B: il Modena pareggia in extremis, 2-2 a Frosinone. Vincono Empoli e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025