Empoli, tra i candidati per la panchina spunta Corini

Dopo la retrocessione in Serie B, in casa Empoli è tempo di riflessioni e di scelte decisive. L’addio di Roberto D’Aversa è praticamente certo: il tecnico, come riportato da La Nazione, potrebbe ripartire dal Bari, pronto a separarsi da Moreno Longo. Ma a cambiare potrebbe essere anche la direzione sportiva, sebbene Roberto Gemmi abbia ancora un anno di contratto.

Per quanto riguarda la panchina, Eugenio Corini è uno dei nomi più caldi. Il tecnico bresciano, reduce da diverse esperienze in Serie B e con una promozione in Serie A nel suo curriculum, rappresenta una scelta di solidità ed esperienza, in grado di offrire garanzie a una squadra che punta a tornare subito nel massimo campionato.

Accanto al suo, anche il nome di Davide Possanzini è finito sul taccuino dell’Empoli. Il tecnico del Mantova, protagonista della promozione in B e della recente salvezza, piace per il calcio offensivo e per il profilo da giovane emergente. Su di lui, però, c’è anche l’interesse di altri club cadetti, tra cui il Monza.

Capitolo mercato: fari su Giunti e Mina

Sempre secondo La Nazione, l’Empoli guarda anche ai giovani di prospettiva: nel mirino ci sono Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005 del Perugia (35 presenze e 2 assist in stagione), e Diego Emerson Mina, portiere coetaneo del Lugano, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.