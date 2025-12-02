Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. L’Empoli cerca il poker d’assi”

Secondo quanto riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli ha centrato la terza vittoria consecutiva nell’ultimo turno di campionato, ribadendo la propria candidatura alle zone alte della classifica. Dopo i successi contro Catanzaro (1-0) e Avellino (0-3), anche il Bari è crollato sotto i colpi della squadra di Dionisi: cinque reti che, come sottolinea Riccardo Tofanelli nelle colonne del Corriere dello Sport, hanno inviato un messaggio inequivocabile al resto della Serie B.

Un cambio di passo evidente, soprattutto se si pensa che dopo la sconfitta di Chiavari del 1° novembre – una delle prestazioni più deludenti della stagione – il gruppo e lo staff hanno fatto quadrato. Da quel successo sofferto contro il Catanzaro, ottenuto in inferiorità numerica, la squadra ha ritrovato compattezza e fiducia, come ribadito anche da Riccardo Tofanelli su Corriere dello Sport.

Adesso, però, osserva ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, arriva la prova più complessa: il Palermo. Una sfida dal peso emotivo particolare per Dionisi, che proprio ai rosanero si era legato nell’estate 2024 con l’obiettivo dichiarato della Serie A. L’ottavo posto e l’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia hanno chiuso quel percorso, seguito poi dall’arrivo di Inzaghi in Sicilia. La rescissione di ottobre ha poi permesso a Dionisi di sedersi sulla panchina dell’Empoli senza strascichi polemici. Il tecnico affronterà il Castellani con spirito pratico: nessuna rivincita, solo la volontà di continuare la scalata.

La squadra tornerà ad allenarsi oggi dopo due giorni di riposo. Possibili i rientri in gruppo di Balardinelli e Ignacchiti, mentre per Ebuehi bisognerà attendere il 2026. Per il resto, l’organico azzurro si presenta completo e profondo: un ventaglio di alternative che Dionisi non aveva da tempo. In attacco Shpendi, Nasti, Pellegri, Popov, Bianchi e Konate garantiscono soluzioni in ogni scenario, senza dimenticare i trequartisti Saporiti, Ilie e Ceeaay, oltre agli esterni Elia e Moruzzi.

Un gruppo forte, numeroso e competitivo, pronto ad affrontare un dicembre intenso: dopo il duello con il Palermo, due trasferte consecutive – Juve Stabia e Mantova – prima della chiusura dell’anno al Castellani contro il Frosinone.