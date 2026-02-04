Empoli, Fila si presenta: «Questa era la scelta giusta. A Palermo daremo il massimo»

Dopo l’esordio lampo contro il Modena nell’ultimo turno di campionato, Daniel Fila si è presentato ufficialmente alla nuova piazza di Empoli, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il club toscano. «Parlando con il direttore sportivo e con il mister ho capito che questa era la soluzione migliore per me», ha raccontato l’attaccante ceco, come riportato da empolichannel.it.

Fila ha sottolineato di conoscere già l’ambiente empolese. «Conoscevo la qualità di questa squadra per averci giocato contro nella passata stagione in Serie A. È una piazza che, in un certo senso, già conoscevo», ha aggiunto il classe 2002, evidenziando come l’inserimento sia stato facilitato dalla familiarità con il contesto, secondo quanto riferisce ancora empolichannel.it.

Il centravanti ha poi parlato delle proprie caratteristiche tecniche e del modo di stare in campo. «Preferisco giocare con un’altra punta al mio fianco, qualcuno con cui combinare. In questi primi allenamenti ho visto che ci sono ottimi attaccanti e mi trovo bene con loro. Cerco di giocare in velocità e di dare il mio apporto anche dal punto di vista tecnico», ha spiegato Fila, come si legge su empolichannel.it.

Sull’esordio in campionato, l’attaccante ha chiarito: «Sono entrato per una ventina di minuti dopo essere arrivato due giorni prima. Ora ho tutta la settimana per lavorare con la squadra e integrarmi per poter dare il mio contributo». Un passaggio che conferma la volontà del giocatore di crescere rapidamente all’interno del gruppo, sottolinea empolichannel.it.

Infine, lo sguardo si sposta agli obiettivi stagionali e alla prossima sfida contro il Palermo. «Siamo un gruppo giovane e dobbiamo dare il massimo in ogni partita, provando a vincere anche contro squadre che sulla carta sono più forti. Sabato a Palermo sarà una gara molto difficile contro una squadra costruita per tornare in Serie A, ma noi daremo il massimo per provare a portare a casa i tre punti», ha concluso Fila.