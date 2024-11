Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Prima ho chiesto scusa al tifoso, non vorrei strumentalizzarla, ma sono cose che possono succedere. Non dovrebbero succedere. Ho sbagliato, la gente mi guarda e non è stato un buon esempio. Non voglio entrare nel merito e chiedo ulteriormente scusa».