Dionisi presenta Palermo-Spezia: «Soleri e Aurelio sapevano che potevano andare via, si sono allenati bene con noi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Nikolaou lo conosco bene, è un ragazzo positivo come tanti altri e tutti devono lavorare per avere identità. D’Angelo ha speso parole positive per lui e, se l’ha detto, è vero. Non mi piace parlare dei singoli. Ex nello Spezia? Ho conosciuto Soleri e Aurelio, sapevano che potevano andare via, si sono allenati bene con noi. Ci tengono sicuramente a fare bene, domani saranno degli avversari».