Dionisi presenta Palermo-Spezia: «Rispetto la contestazione dei tifosi, loro hanno bisogno dei risultati»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Pochi Tifosi? Dispiace tanto non possano essere in tantissimi domani. È un peccato, dipende da noi e mi auguro che possano tornare più numerosi di prima. Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno dei risultati. È fantastico vedere lo stadio rosanero e vederlo pieno è bellissimo. Rispetto la contestazione dei tifosi, ma non posso non rispettarli. Parlano del carattere, ma se avessimo vinto ci sarebbe stato il carattere. La squadra sta facendo meno di quelle che erano le aspettative. Ci sta che non siano contenti e lo manifestino. Non è un problema di carattere, ma di prestazioni e coraggio. Il carattere dei giocatori non lo compri. Con la società siamo un blocco unito e tutti remiamo dalla stessa parte».