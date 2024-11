Dionisi presenta Palermo-Spezia: «I nuovi attaccanti possono fare meglio»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Pochi gol dai nuovi attaccanti? Possono fare meglio, sicuramente. Non trovare la porta, per un attaccante, non porta energia positiva quando sei vicino alla porta. Su palla inattiva si può fare gol, ed è successo. Lund sta pagando, non per demerito suo, ma perché ho fatto una scelta e dato continuità. Lui cerca sempre di migliorare. Con la palla occupano due posizioni diverse, e spero che Lund possa trovare spazio, ma devo fare delle scelte».