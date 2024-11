Dionisi presenta Palermo-Spezia: «Tre minuti per Brunori? Non c’è un problema con un giocatore, sono pronto a ricredermi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«3 minuti per Brunori? C’è anche il recupero e poi può succedere di tutto. Non c’è un problema con un giocatore, io sono pronto a ricredermi in qualsiasi momento, parlo con tutti e cerco di migliorare le cose. Rifarei quello che ho fatto nell’ultima partita. Se in allenamento ci fosse un giocatore che fa 10 gol a partitina lo farei giocare, o magari li fa chi gioca. Le valutazioni le faccio a 360 gradi».