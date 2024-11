Dionisi presenta Palermo-Spezia: «Brunori? Chi non spinge con me non gioca»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Torretta in vista della gara di domani contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Ci sono compagni che si allenano meglio di Brunori o lui non si allena ai suoi livelli? In allenamento c’è chi dimostra di voler giocare. Io, dopo una sconfitta, parlo nello spogliatoio e devo guardare tutti in faccia. Il primo giorno ho chiesto di mettere il noi davanti all’io. Chi non spinge con me non gioca».