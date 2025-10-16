La Nazione: “Dionisi, ritorno a casa”

È ufficiale: Alessio Dionisi torna sulla panchina dell’Empoli. Come riporta La Nazione di Empoli, la lunga telenovela che ha tenuto banco negli ultimi giorni è finalmente giunta al termine. L’ex allenatore del Palermo, protagonista della storica promozione azzurra in Serie A nel 2021, sarà oggi annunciato dal club toscano e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al centro sportivo di Petroio a Vinci.

Secondo quanto evidenziato da La Nazione di Empoli, la risoluzione consensuale del contratto che legava Dionisi al Palermo fino al giugno 2026 è stata formalizzata nella serata di ieri. Per motivi burocratici, tra la rescissione e la firma del nuovo accordo deve trascorrere almeno un giorno, ma il tecnico sarà già operativo in tempo per preparare la sfida casalinga di domenica contro il Venezia, un’altra delle sue ex squadre.

Come sottolinea La Nazione di Empoli, non sono previsti stravolgimenti immediati di modulo o formazione: Dionisi avrà solo tre giorni per conoscere il gruppo e valuterà eventuali cambiamenti più avanti, quando potrà lavorare con maggiore continuità. Il suo ritorno in azzurro, come accadde nel 2020, non è stato privo di ostacoli. Anche allora, ricorda La Nazione di Empoli, il tecnico era sotto contratto con il Venezia, che chiese un indennizzo per liberarlo. Una vicenda che si risolse solo grazie a un errore formale dei lagunari, che permisero all’Empoli di risparmiare la cifra richiesta.

Storia che si ripete, dunque, per Dionisi, che dopo una parentesi complicata a Palermo ritrova una piazza che conosce bene e che ha saputo esaltare con il suo calcio brillante e organizzato. L’Empoli, nel frattempo, ha definito anche la risoluzione consensuale con Roberto D’Aversa, fino a ieri ancora legato al club toscano. Ora, con il ritorno del tecnico di Abbadia San Salvatore, l’obiettivo è chiaro: riaccendere l’entusiasmo e rilanciare una stagione che ha bisogno di una svolta.