Difesa a pezzi: la Samp perde Ferrari e spera di recuperarlo per Palermo

Come riferisce Tuttosport, la Sampdoria perde Alex Ferrari per almeno tre settimane a causa di una lesione di primo grado al flessore destro. Il difensore si era fermato sabato per un risentimento muscolare e salterà quasi certamente le sfide con Juve Stabia, Spezia e Carrarese. Un possibile rientro viene ipotizzato per il 12 dicembre, nella trasferta di Palermo.

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, si tratta di una tegola pesante per Salvatore Foti, che ha già gli uomini contati nella linea arretrata e deve provare a risalire da un ultimo posto di classifica sempre più preoccupante. Le soluzioni possibili passano dal ritorno di Riccio tra i titolari o dall’utilizzo di Venuti come “braccetto” nella difesa a tre, modulo che i blucerchiati difficilmente abbandoneranno.

Infermeria piena e rosa corta

Alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco — riportata ancora da Tuttosport — si attende il rientro in gruppo di Pafundi e Ricci, mentre Pedrola è nuovamente a disposizione dopo lo stop accusato a Empoli. In attacco, però, le scelte restano limitate: Cuni è ai box e salterà sicuramente Juve Stabia e Spezia, lasciando la Samp con poche alternative offensive.

Mercato già caldo

Come ricorda Tuttosport, il club dovrà intervenire sul mercato per colmare le lacune evidenti. A gennaio potrebbe tornare d’attualità il rientro di Manuel De Luca dalla Cremonese, dove è fuori lista e già cercato in estate. Dal club grigiorosso emergono anche segnali di apertura per Valoti, centrocampista in cerca di spazio.

Ma tutto passa dai risultati: la Samp è a -4 dai playout e -6 dalla salvezza diretta. Senza una risalita immediata, convincere profili di livello a sposare il progetto diventerà sempre più complicato.