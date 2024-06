Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Pisa sta chiudendo l’addio con Alberto Aquilani. Per i toscani partirà quindi la ricerca al sostituto a cui affidare la guida tecnica per la prossima stagione sportiva di Serie B.

In queste ore sarà definito anche il direttore sportivo, mentre per la panchina Inzaghi è tra i nomi in lista, ma la scelta finale è ancora da definire.