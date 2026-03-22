Di Marzio: “Panchina Padova, non solo Pagliuca: si valutano anche Semplici, Breda e Maran”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
pagliuca

Il Padova continua a riflettere con attenzione su chi sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Matteo Andreoletti. Approfittando della sosta del campionato, la dirigenza biancoscudata si è concessa ulteriore tempo per prendere una decisione definitiva, rinviando ogni scelta alla giornata di lunedì 22 marzo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il nome in pole position resta quello di Guido Pagliuca. Tuttavia, quello che sembrava un accordo ormai vicino non è più così scontato. A frenare l’operazione è soprattutto la situazione contrattuale dell’allenatore, attualmente legato all’Empoli FC fino al 2027.


Proprio per questo motivo, il Padova ha deciso di non farsi trovare impreparato e sta valutando diverse alternative tra i tecnici attualmente senza panchina. Tra i nomi presi in considerazione figurano Leonardo Semplici, Roberto Breda e Rolando Maran, profili esperti e già rodati nel calcio italiano.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve e capire chi guiderà la squadra nella parte finale della stagione. La scelta dell’allenatore rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del club, chiamato a rilanciarsi dopo un momento complicato.

Altre notizie

longo conferenza bari

Bari, Longo duro dopo il ko contro la Carrarese: «Inaccettabile prendere gol così»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file2 (30)

Empoli, Caserta dopo il 4-2 al Pescara: «Palle inattive decisive, ma ci siamo complicati la vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file1 (39)

Avellino, Ballardini dopo il ko con la Samp: «Ora ricarichiamo le energie»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 202534

Serie B: Entella avanti 1-0 sulla Reggiana dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

Spezia, Donadoni in bilico: si pensa al ritorno di D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Sudtirol-Frosinone 1-3, Alvini: «Vittoria significativa, andiamo a prenderli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 191320

Serie B: la Sampdoria batte l’Avellino 2-1, terzo gol in blucerchiato per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
castori

Sudtirol, Castori non ha dubbi: «Il Palermo è dietro ma ha i mezzi per rientrare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Sounas-1-scaled

Avellino, Sounas ammonito e squalificato: salta la sfida col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
656268418_18225422866312647_5127451448313629326_n

Serie B, il Frosinone non si ferma. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B LIVE, intervalli: Frosinone vola, Empoli avanti. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, si chiude la 32ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

longo conferenza bari

Bari, Longo duro dopo il ko contro la Carrarese: «Inaccettabile prendere gol così»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file2 (30)

Empoli, Caserta dopo il 4-2 al Pescara: «Palle inattive decisive, ma ci siamo complicati la vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
file1 (39)

Avellino, Ballardini dopo il ko con la Samp: «Ora ricarichiamo le energie»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
pagliuca

Di Marzio: “Panchina Padova, non solo Pagliuca: si valutano anche Semplici, Breda e Maran”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Mancini

Italia, problema al polpaccio per Mancini: Playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026