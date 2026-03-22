Di Marzio: “Panchina Padova, non solo Pagliuca: si valutano anche Semplici, Breda e Maran”

Il Padova continua a riflettere con attenzione su chi sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Matteo Andreoletti. Approfittando della sosta del campionato, la dirigenza biancoscudata si è concessa ulteriore tempo per prendere una decisione definitiva, rinviando ogni scelta alla giornata di lunedì 22 marzo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il nome in pole position resta quello di Guido Pagliuca. Tuttavia, quello che sembrava un accordo ormai vicino non è più così scontato. A frenare l’operazione è soprattutto la situazione contrattuale dell’allenatore, attualmente legato all’Empoli FC fino al 2027.





Proprio per questo motivo, il Padova ha deciso di non farsi trovare impreparato e sta valutando diverse alternative tra i tecnici attualmente senza panchina. Tra i nomi presi in considerazione figurano Leonardo Semplici, Roberto Breda e Rolando Maran, profili esperti e già rodati nel calcio italiano.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve e capire chi guiderà la squadra nella parte finale della stagione. La scelta dell’allenatore rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del club, chiamato a rilanciarsi dopo un momento complicato.