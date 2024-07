Di Marzio: “Juve Stabia, per l’attacco piace D’Uffizzi. Uno tra Thiam e Sorrentino per la porta”

La Juve Stabia guarda in casa Ascoli per rinforzare la rosa. Secondo Gianlucadimarzio.com i campani avrebbero messo nel mirino Simone D’Uffizzi, reduce dalla stagione in bianconero culminata con la retrocessione in Serie C. Per la porta, invece, la Juve Stabia pensa a Demba Thiam della Spal o ad Alex Sorrentino, ma quest’ultimo è legato all’ufficialità di Keylor Navas che dovrebbe, salvo imprevisti, accettare l’offerta del Monza.

