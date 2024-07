Di Marzio: “Cesena, trattativa avviata per Baldini del Cittadella”

Il Cesena guarda in casa Cittadella per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com i bianconeri avrebbero avviato una trattativa coi veneti per Enrico Baldini, attaccante classe ’96 che può essere utilizzato anche da esterno sinistro offensivo. Il giocatore è un’idea concreta per rinforzare il reparto avanzato di mister Michele Mignani e le due società sono al lavoro per provare a trovare l’intesa.

Continue Reading