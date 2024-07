Dall’Argentina: Palermo, il City Group rinuncia a Gomez. Trattativa Velez-River?

Futuro sempre più lontano da Palermo per Valentin Gomez. Il difensore del Velez ha trovato l’accordo coi rosanero, mediante il City Group, per poi essere girato in prestito al River Plate. Nelle ultime ore, però, il giocatore non ha superato le visite mediche in Italia generando una brusca frenata nella trattativa.

Come riporta il giornalista argentino Valentin Turello, la holding britannica avrebbe deciso di rinunciare a Valentin Gomez, ma occhio alle sorprese.

CAÍDO GOMEZ ❌👎 ▶️ Finalmente el #CityGroup desistió de contratar a Valentin Gomez. El defensor central no paso la revisión medica y tendrá que volver a #Velez. 📌#River analiza la situación. ✍🏼: @valenturello7 pic.twitter.com/CTRWco4mT7 — Fortunato Goo⚽l (@Fortunatogoool) July 23, 2024

Infatti, come riportano altre fonti argentine, il River Plate potrebbe comunque decidere di intavolare un’altra trattativa solamente con il Velez, senza passare dal City Group. I biancorossi però chiedono un grande sconto per acquistare il cartellino del calciatore, valutato circa 10 milioni di euro.

