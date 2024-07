Gds: “Il Palermo vuole finire il puzzle. Nedelcearu verso l’addio, infortunio Segre…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul possibile addio di Nedelcearu.

Arrivare alla seconda parte del ritiro dopo una vittoria in amichevole contro una squadra di categoria superiore e con tre nuovi acquisti imminenti può essere un’iniezione di fiducia per la nuova stagione. Tuttavia, restano alcune lacune da colmare e farlo prima della fine del ritiro (prevista per il 2 agosto) sarà cruciale per consolidare i primi schemi. Le due settimane a Manchester offriranno indicazioni determinanti sul livello di preparazione del Palermo, ma il vero giudice sarà il campo, con il debutto ufficiale l’11 agosto in Coppa Italia contro il Parma.

I rosa, che hanno iniziato a lavorare ieri nel quartier generale del City Football Group, hanno già apportato alcuni cambiamenti rispetto al periodo a Livigno, ma c’è ancora molto da sistemare e il tempo stringe. Le trattative di mercato proseguiranno fino al 30 agosto, ma per allora le prime tre partite di campionato saranno già state giocate. Come ha sottolineato Dionisi dopo la sconfitta con il Rapperswil, «la Serie B non aspetta nessuno».

A Manchester è tornato Nedelcearu dalle vacanze, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Euro 2024 con la Romania. Tuttavia, il suo futuro è incerto e potrebbe lasciare il club in caso di un’offerta importante. Si è unito al ritiro anche Lund, che non è sul mercato ma necessita di un sostituto in grado di migliorare rispetto alla stagione 2023/24 di Aurelio. Finora, quella posizione è stata occupata da Buttaro, che però è un destro naturale ed è nella lista dei cedibili. In questo senso, sembra che i rosa non abbiano imparato la lezione dell’anno scorso, quando trascorsero quasi tutto il ritiro senza terzini sinistri puri, adattando Ceccaroni, e aspettarono fino a fine agosto per trovare un rinforzo, proprio con l’americano.

A centrocampo, la questione del regista potrebbe essersi risolta con l’innesto di Blin, ma l’infortunio di Segre rappresenta un problema che potrebbe influire sulle prime settimane della nuova stagione. L’assenza di Segre nelle prime partite ufficiali toglierebbe a Dionisi dinamismo e un’importante risorsa nel gioco aereo. Il sostituto più naturale sarebbe Saric, che nonostante abbia avuto tanto spazio e mostrato personalità, non sembra in grado di offrire lo stesso contributo del numero 8. Non è da escludere che il Palermo possa considerare offerte per il suo cartellino e cercare altre opzioni per il centrocampo.