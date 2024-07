Gds: “Palermo da Manchester nuove indicazioni, ma non per Brunori. Chi è rimasto in città”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove indicazioni da Manchester e sul futuro di Brunori.

In attacco, i problemi principali sono due: l’incertezza sul futuro di Brunori, che non sarà risolta durante il ritiro a Manchester, e la prevedibilità generale, causata dalla presenza degli stessi elementi del 2023/24, più Henry, che ha giocato solo uno spezzone contro il Monza. Saranno necessari almeno due nuovi innesti, uno sulla fascia e uno al centro, ma la rivoluzione potrebbe estendersi ulteriormente se Dionisi e De Sanctis non vedranno segnali positivi dai giocatori attuali durante il periodo nel quartier generale del City Football Group.

In generale, i rosa sono ancora in sovrannumero a livello di organico, quindi sarà necessaria un’accelerazione nelle uscite durante le due settimane inglesi. Le cessioni di Damiani al Pescara e Fella alla Cavese, che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni, rappresentano un primo passo, ma non sufficiente: il direttore sportivo dovrà trovare una sistemazione per tutti quei giocatori che avrebbero difficoltà a vedere il campo, come Broh, Corona e Devetak, per i quali però non sono ancora arrivate richieste. Broh, Devetak e Fella, insieme a Stulac, sono rimasti a Palermo per proseguire la preparazione. I primi tre per motivi tecnici, il quarto per questioni legate all’infortunio, anche se la sua permanenza in rosanero sembra sempre più lontana.

Per quanto riguarda Nedelcearu e Graves, si muoveranno solo di fronte all’offerta giusta e all’innesto di un profilo di livello che li sostituisca. Tutti loro, tranne Buttaro e Corona, sono nati prima del 1° gennaio 2001, il che significa che andrebbero a finire nella lista over: il Palermo attualmente conta 20 elementi in questo elenco (21 con l’arrivo di Blin) e dovrà scendere a 18 per rientrare nei parametri della Serie B. È chiaro che arriverà qualche altro giocatore over: accelerare le uscite sarà quindi fondamentale per evitare tagli dolorosi al momento della consegna delle liste.