CLAMOROSO: “LASCIO IL TENNIS E GIOCO DA PROFESSIONISTA A PADEL”: scelta storica, il tennis italiano perde un top player

Annuncio clamoroso nel mondo del tennis: la punta di diamante della Nazionale italiana comunica la volontà di diventare professionista nel padel.

L’Italia del tennis, negli ultimi tempi, ha abituato bene gli appassionati dello Stivale. Tanto al maschile quanto al femminile, la rappresentativa azzurra continua a collezionare vittorie e risultati di rilievo assoluto, certificando la crescita del movimento e producendo nuovi talenti cristallini che lasciano certamente ben sperare per il futuro.

Basti guardare al ranking singolare ATP per constatare come in prima posizione – ormai ampiamente consolidato – sventoli il tricolore. Merito di Jannik Sinner, 23enne di San Candido che ha saputo rapidamente scalare le gerarchie e accaparrarsi la palma di miglior tennista maschile dell’intero orbe terracqueo, con tanto di ATP Finals vinte a Torino nel 2024, oltre a trionfi di prestigio (Australian Open e US Open).

Ora l’italiano è ai box a seguito della squalifica di tre mesi rimediata per il caso Clostebol, ma gli altri protagonisti del tennis di casa nostra non stanno certo sfigurando. Per comprenderlo, è sufficiente osservare quanto accaduto a Indian Wells, con il primo posto nel doppio misto conquistato da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Come non menzionare, poi, il duplice trionfo dell’Italia in Coppa Davis (2023, 2024), che ha consentito al nostro Paese di ottenere un posto in pianta stabile nell’Olimpo di questa disciplina. Un’impresa che non riusciva da Cile 1976 e che conferma come sia davvero iniziato un nuovo capitolo di storia. Che ora, però, si complica, a seguito dell’annuncio effettuato dalla punta di diamante della nostra Nazionale.

LASCIO IL TENNIS, GIOCHERÒ A PADEL: colpo al cuore per tutti gli italiani

Una scelta storica, quella compiuta da chi è protagonista di questa news: dire addio alla racchetta da tennis per passare a quella da… padel. Lo sport divenuto ormai popolarissimo in tutto lo Stivale sta quindi per acquisire un nome illustre, che potrebbe competere da subito nei massimi circuiti.

Un’ulteriore vetrina mediatica, un’ulteriore occasione di visibilità per un volto noto del tennis, che, al Miami Beach Convention Center, dove è in corso il primo torneo “Premier Padel” negli USA, ha parlato apertamente ai microfoni della stampa a stelle e strisce, dando loro un’esclusiva bomba.

Incredibile, ma vero: il tennis azzurro perde un pezzo da novanta

Si tratta di Sara Errani, la quale ha ammesso di essere seriamente tentata dall’ipotesi di abbracciare a tempo pieno il mondo del padel, dove peraltro ha già esordito nel CUPRA Fip Tour a Melbourne e Dubai.

Come si legge sulle colonne di Ubitennis.com, la bolognese ha dichiarato di non avere ancora uno staff o una compagna fissa, né precisi obiettivi di ranking, ma “sento che quando smetterò di giocare a tennis vorrò dedicarmi a tempo pieno al padel”.