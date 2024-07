Gds: “Palermo, servono anche le cessioni. L’organico aggiornato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sulle cessioni.

In generale, i rosa sono ancora in sovrannumero a livello di organico, quindi sarà necessaria un’accelerazione nelle uscite durante le due settimane inglesi. Le cessioni di Damiani al Pescara e Fella alla Cavese, che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni, rappresentano un primo passo, ma non sufficiente: il direttore sportivo dovrà trovare una sistemazione per tutti quei giocatori che avrebbero difficoltà a vedere il campo, come Broh, Corona e Devetak, per i quali però non sono ancora arrivate richieste. Broh, Devetak e Fella, insieme a Stulac, sono rimasti a Palermo per proseguire la preparazione. I primi tre per motivi tecnici, il quarto per questioni legate all’infortunio, anche se la sua permanenza in rosanero sembra sempre più lontana.