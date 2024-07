Gds: “Palermo, un acquisto per ogni reparto. De Sanctis non molla Ceccherini. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Eppur, si muove. Il mercato del Palermo è giunto al suo punto di svolta, e questa settimana potrebbe essere decisiva per la stagione dei rosanero. Gli acquisti di Nikolaou, Gomis e Henry, insieme agli imminenti annunci ufficiali di Blin e Pierozzi, hanno certamente aumentato la qualità della squadra. Questi innesti sono fondamentali in vista di un campionato in cui il Palermo vorrà e dovrà fare meglio rispetto alla passata stagione, conclusasi in semifinale play-off. L’obiettivo dichiarato è puntare alla Serie A, motivo per cui i movimenti di mercato del direttore sportivo De Sanctis non si sono fermati.

Escl. Palermo: occhi sul difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini

L’unico reparto completo è quello dei portieri, con Gomis che ha sostituito Pigliacelli nella competizione per la maglia da titolare con Desplanches, pronto per una stagione da protagonista. La difesa, invece, ha ancora margini di miglioramento. Nikolaou ha preso il posto di Marconi, che ha firmato per la Virtus Entella, squadra di Serie C che punta a un campionato di vertice. Il greco si contenderà il ruolo di centrale di sinistra con Ceccaroni. A destra, attualmente, sono Lucioni e Nedelcearu a giocarsi una maglia, con Peda come terzo incomodo.

Il ruolo di Nedelcearu è ancora da definire, poiché il Palermo cerca un centrale di difesa per aumentare la qualità del reparto. Potrebbero lasciare la squadra Nedelcearu o Graves, viste le loro posizioni secondarie. Ceccherini è il nome più in voga al momento, poiché il Verona sembra disposto a cederlo per puntare su altri profili. La Sampdoria, inizialmente interessata al giocatore, ha scelto Romagnoli, spianando così la strada ai rosanero.