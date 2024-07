Gds: “Palermo, un acquisto per ogni reparto. De Sanctis accelera i tempi anche in attacco”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su De Sanctis che accelera i tempi per il mercato in attacco.

Il ritiro inglese potrebbe dare delle risposte decisive.

Capitolo Uscite. Diversi elementi sono in odore di cessione. Broh, Devetak, Stulac e Fella non sono in ritiro.

Al momento, l’unico terzino di ruolo è Lund, visto l’addio di Aurelio, passato allo Spezia. In attesa di novità sul mercato, quella fascia è occupata da Buttaro, che difficilmente resterà in quel ruolo. I nomi vagliati da De Sanctis sono top secret e l’unico italiano conosciuto, Carissoni, non è ancora stato definito, poiché i rosanero vogliono prima capire se possono trovare un profilo con maggiore esperienza.

A centrocampo, la casella del regista è stata occupata da Blin, allontanando così la permanenza di Stulac, anche a causa del suo infortunio al retto femorale. C’è poi da capire come il Palermo gestirà l’attacco. Martegani, centrocampista offensivo, vorrebbe tornare in Italia e De Sanctis sta valutando il modo migliore per accontentarlo.

Sugli esterni, Ikwuemesi e Appuah sembrano sempre più lontani, anche perché il Palermo non ha mai mostrato un reale interesse. L’ipotesi Caso, attualmente al Frosinone, rimane in piedi, ma senza un interesse marcato.

Per quanto riguarda le prime punte, con l’arrivo di Henry, il Palermo sarebbe teoricamente coperto. Tuttavia, tutto dipende da Brunori. Se il capitano dovesse decidere di rimanere, il reparto offensivo sarebbe completo. In caso contrario, sarebbe necessario trovare un sostituto, compito non semplice vista la caratura del giocatore. Il tempo stringe, è arrivata l’ora di dare risposte.