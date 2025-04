“L’operazione è andata male, non tornerò mai ai miei livelli”: dramma in Serie A | Dopo 107 presenze è costretto a ritirarsi

Il ritiro a volte può essere crudele, soprattutto quando è obbligato dalle condizioni fisiche: è proprio questo che è successo ad un giocatore di Serie A recentemente.

Nel mondo del calcio, il ritiro anticipato di alcuni giocatori a causa dei troppi problemi fisici è una realtà sempre molto frequente e dolorosa. Infortuni gravi, che portano spesso a operazioni ripetute e lunghi periodi lontani dal campo minano non solo il fisico degli atleti, ma anche il loro equilibrio mentale.

Talvolta, il sogno di una carriera brillante si infrange troppo presto, lasciando spazio a frustrazione e rimpianto. Nel corso degli anni, non sono pochi i casi di questo tipo. Uno dei più emblematici riguarda di sicuro Marco van Basten, considerato da tutti come uno dei migliori della storia, ma che per i guai alle ginocchia ha dovuto ritirarsi molto presto.

Sempre facendo riferimento al nostro campionato poi possiamo fare una miriade di esempi. Da Davide Santon a Claudio Marchisio, passando per i vari Jorge Andrade, Felice Natalino, che però ha avuto problemi ben più gravi, e tanti altri. E a questa lunga lista di recente si è aggiunto un altro grande nome. Vediamo di chi si tratta.

Troppi problemi fisici: addio pesante in Serie A

Da quando Gian Piero Gasperini ha aperto il glorioso ciclo all’Atalanta, diversi calciatori sono letteralmente esplosi in maglia neroazzurra. Poi tra di loro c’è chi è riuscito a dare continuità, e chi invece, lasciando Bergamo, non si è confermato a certi livelli.

Uno di quelli che dopo la Dea ha quasi totalmente fallito è di certo Andrea Conti. Ma la sua decadenza purtroppo non è dovuta al calo del suo rendimento, bensì ai tanti problemi fisici che nei mesi scorsi, dopo oltre 100 presenze in Serie A, lo hanno costretto ad appendere le scarpette al chiodo.

I guai fisici e un intervento chirurgico sbagliato

Lo stesso Conti, nei mesi scorsi, dopo l’addio al calcio ufficiale ha raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com le proprie emozioni e ciò che lo ha spinto a prendere questa decisione.

Nello specifico l’ex terzino ha spiegato che “dopo la prima volta l’intervento non è andato bene e la riabilitazione non è stata semplice”. A conferma che i problemi fisici gli hanno praticamente distrutto la carriera.