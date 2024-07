Corriere dello Sport: “Cosenza: Fumagalli. Palermo attende Pierozzi. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Sassuolo manda verso il Torino il difensore croato Martin Erlic (26) e per la difesa tratta per acquisire Lorenzo Lucchesi (21), rientrato dalla Ternana alla Fiorentina che è pronta a cederlo nuovamente in prestito. Dialogo tra l’ad Giovanni Carnevali con il difensore Ruan Tressoldi (25), che vorrebbe tornare in Brasile, e il ds Francesco Palmieri con l’attaccante Armand Laurienté (25) che vuole giocare in Serie A (il club vuole almeno 15 milioni). Ceduti alla Dinamo Bucarest il centrocampista Andrei Marginean (23), rientrato dalla Ternana e girato in prestito con diritto di riscatto per la società romena che dagli emiliani ha già preso l’attaccante Adrian Caragea (18), il portiere tunisino Thomas Zouaghi (19) al Verona e il difensore Matteo Beconcini (19) al Seravezza Pozzi in D, entrambi campioni d’Italia con la Primavera neroverde.

Il Cesena ha ufficializzato il difensore centrale Marco Curto (25) dal Como, con la formula del prestito e di diritto di opzione. Arrivato per le visite mediche anche l’esterno destro Joseph Ceesay (26), preso dal Malmö campione di Svezia. Ambiente bianconero in lutto per la scomparsa a 94 anni dell’indimenticato mediano Sergio Geminiani, 112 presenze con 8 reti fino alla stagione 1950-1951. Per l’attacco della Reggiana obiettivo primario Emanuele Pecorino , (23) della Juve, la stagione scorsa al Sudtirol che lo vorrebbe trattenere. Tentativi in corso per il centrocampista Luca Fiordilino (27) in uscita dal Venezia. Offerta per i due difensori centrali Maxim Leverbe (27) e Hjortur Hermannsson (29) che il Pisa ha messo fuori lista. Chiesto al Sassuolo il rinnovo del prestito del terzino sinistro Edoardo Pieragnolo (21), mentre si attendono dal Genoa segnali per riavere il centrocampista Manolo Portanova (24) che si sta allenando da solo.

La Carrarese sonda il mercato degli svincolati e tra questi spicca il nome del centrocampista Miguel Veloso (38), nelle ultime stagioni al Pisa e in passato compagno di Cristiano Ronaldo nella nazionale del Portogallo. Piace anche il moldavo Artur Ionita (33), ex Benevento e Lecco. Per l’attacco resta viva la pista che porta all’esterno Alessandro Arena (23) del Pisa, oltre a Yaya Kallon (23) del Verona. Sembra tiepido, invece, l’interessamento per Roberto Inglese (32), anche lui al momento senza contratto. Preso intanto Kaleb Jimenez (22). Tommaso Fumagalli (24) del Como, ex Giana Erminio, ha firmato un contratto annuale con il Cosenza. Il difensore Stefano Scognamillo (30) e l’attaccante Tommaso Biasci (29), dopo essere stati in predicato di cambiare aria (rispettivamente Avellino e Cesena), hanno rotto gli indugi scegliendo di andare avanti in giallorosso. Il bari ha ufficializzato Andrija Novakovich ; a breve è atteso anche Boris Radunovic. Il terzino destro scuola Fiorentina Edoardo Pierozzi (22) sarà ufficializzato dal Palermo nelle prossime ore.