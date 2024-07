Corriere dello Sport: “Ogbonna per l’Empoli. Lapadula in uscita da Cagliari. Tutte le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Gli attaccanti, sempre loro, al centro del mercato. Dopo Roberto Piccoli (23), e in attesa dell’uscita di Gianluca Lapadula (34), il Cagliari resta infatti molto attento alle evoluzioni sul fronte M’Bala Nzola (27), in uscita dalla Fiorentina e da tempo in contatto con la società di Tommaso Giulini. L’ostacolo è doppio considerando l’alto ingaggio e la valutazione fatta dalla Viola sui 10 milioni, ma i sardi rimangono vigili e ci riproveranno: pronti ad affondare il colpo appena ci saranno novità sul fronte Lapadula. Nzola era stato sondato anche dal Lecce, ma i giallorossi stanno approfondendo altri nomi, come l’americano Duncan McGuire (23) dell’Orlando. Il calciatore piace molto, è nel mirino anche di altri club europei.

LA CHANCE. L’Empoli sta pensando di affidarsi anche ad un giocatore esperto per il reparto arretrato e un nome che stuzzica è sicuramente quello di Angelo Ogbonna (36). Svincolato dopo l’esperienza al West Ham, il difensore nato a Cassino sta valutando insieme al suo entourage la migliore soluzione per il suo futuro. Due giorni fa si è confidato proprio al Corriere dello Sport raccontando la sua voglia di calcio e di nuove sfide: sta molto bene fisicamente ed è pronto anche ad un ritorno in A che l’Empoli può prospettargli con l’idea di rivolgersi ad un centrale di sicura affidabilità.

Dopo Sebastiano Esposito (22), i toscani aspettano anche Lorenzo Colombo (22) per l’attacco: c’è un accordo tra i due club per un prestito con l’Empoli che resta in attesa dell’ok definitivo del Milan (che al momento ha solo due attaccanti, ovvero lui e il 26enne Luka Jovic) per abbracciare il giovane calciatore.

Il Marsiglia è pronto invece a liberare Pau Lopez (29) per il Como di Cesc Fabregas (37), anche se ieri c’è stato un sondaggio cautelativo per Emil Audero (27). Ieri ci sono stati nuovi contatti con i francesi per il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi del portiere spagnolo. E la partenza di Adrian Semper (26), sempre più vicino al Pisa, è l’ennesimo segnale sul programmato ritorno di Pau in Italia. Tutto ok anche per Raphael Varane (31), mentre l’operazione per Arthur Melo (27) procede a fuoco lento.

ANNUNCI. Da Como a Verona, dove l’Hellas ha accolto il centravanti capoverdiano Dailon Rocha Livramento (23): contratto di quattro anni, fino al 2028. Al Maastricht è stato versato poco meno di 1 milione di euro. L’Atalanta non molla intanto Matt O’Riley (23) per il quale è stata avanzata un’offerta da 18 milioni di euro a fronte di una richiesta sui 25. I contatti tra le due società sono comunque costanti e, con in mano il sì del centrocampista, i nerazzurri sperano di abbassare le pretese del Celtic. Pillole finali. Tanti osservatori stanno seguendo da vicino l’attaccante di proprietà dell’Udinese in prestito al Lugano, Simone Pafundi (18), impegnato in questi giorni con l’Europeo Under 19. È ufficiale, infine, Che Adams (28) al Torino: contratto fino al 2027