Gazzetta dello Sport: “Serie B, piovono altri gol”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla serie B e il mercato degli attaccanti.

Almeno quattro operazioni sono state definite e altre sono ancora in attesa di essere finalizzate. Tra quelle concluse, spicca quella del Bari, che ha accolto in ritiro a Roccaraso Andrija Novakovich. L’americano con cittadinanza serba ha giocato in Italia dal 2019: tre anni a Frosinone (19 gol), uno a Venezia (1) e uno a Lecco (6). Il Venezia ha ceduto il suo cartellino in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Bari aveva inizialmente puntato su Moro del Sassuolo, ma ha scelto Novakovich per accelerare i tempi. Novakovich è il terzo innesto per l’attacco di Moreno Longo, dopo Lasagna e Sgarbi, in un reparto nel quale è stato anche riscattato Sibilli.

Altri Movimenti

Non è stata solo la giornata del Bari. Il Frosinone ha fatto passi decisivi per ottenere Giuseppe Ambrosino dal Napoli, mettendolo a disposizione di Vivarini. Inoltre, il Frosinone è in pressing con la Juventus per ottenere il giovane Cerri, rafforzando il legame tra le due società.

In Calabria, il Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio di Tommaso Fumagalli in prestito dal Como. Il Catanzaro ha concluso l’accordo con il Cittadella per Filippo Pittarello, aggiungendolo a un reparto già forte di Biasci e Iemmello, oltre a Volpe che arriva dal Potenza.

I Prossimi Movimenti

C’è ancora molta carne al fuoco. Tutino, protagonista dell’estate, è vicino alla Sampdoria, sebbene il Sassuolo sia interessato. La Sampdoria sta valutando la situazione economica prima di finalizzare l’accordo. Lapadula è in lista di sbarco verso Pisa, ma la trattativa è momentaneamente congelata. Altri giovani ambiti sono Pecorino della Juventus, con la Reggiana in pole position, e Nasti del Milan, seguito dalla Salernitana. Charpentier del Parma è richiesto da molti, ma il Parma non ha ancora deciso il suo futuro.

Movimenti Già Fatti

I recenti gol in Serie B sono stati preceduti da numerosi colpi di mercato. Tra i big ci sono Coda, Henry e Mancuso. Diverse promesse potrebbero esplodere quest’anno, tra cui Crespi, Palermo, Maggio e Artistico, che sperano di migliorare rispetto alla scorsa stagione in cui nessun giovane promettente è riuscito ad andare in doppia cifra.