Palermo Football Conference: ci sarà anche Erjon Bogdani (VIDEO)

Ci sarà anche Bogdani alla Palermo Football Conference del 7 ottobre a Palermo a La Braciera in Villa. E non è tutto! Domenica 6 ottobre i relatori della Palermo Football Conference nella cornice de Bagheria Padel Center si sfideranno a Padel per un torneo che vedrà coinvolte alcune squadre composte da associati Conference403, studenti Lumsa e Scienze della Comunicazione (Unipa).

Ecco una clip:

Escl. Bogdani: «A Palermo due anni importanti, sarò sempre grato a Rinaudo. Sui settori giovanili italiani…»