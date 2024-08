Nuovo colpo in entrata per il Catanzaro a due settimane dalla fine del mercato estivo. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i calabresi hanno trovato l’intesa con il Torino per Demba Seck. L’attaccante ha deciso di scendere di categoria per trovare maggiore continuità e già nella serata di domani, sabato 17 agosto, sarà in città per assistere al debutto stagionale in campionato dei giallorossi contro il Sassuolo.

Continue Reading