Di Marzio: “Bari, pronti due anni di contratto per Favilli”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bari è al lavoro per chiudere entro questa settimana l’operazione che porterebbe Andrea Favilli in biancorosso. Il club pugliese ha messo sul piatto un contratto biennale per convincere l’attaccante classe ’97, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con la Ternana.

L’obiettivo della dirigenza del Bari è quello di rinforzare il reparto offensivo con un profilo esperto e fisicamente strutturato, e Favilli rappresenta il nome ideale per il progetto tecnico della prossima stagione in Serie B. L’ex Genoa e Verona è pronto a rilanciarsi dopo una carriera condizionata da infortuni ma anche da lampi di qualità.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli. La fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.