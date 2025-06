Europei U21, Germania-Italia 0-0 all’intervallo: Desplanches super, salva gli Azzurrini nel primo tempo

EURO U21, Germania-Italia 0-0: Desplanches super, salva gli Azzurrini nel primo tempo

Occhi puntati su Sebastiano Desplanches: è lui il protagonista assoluto dei primi 45 minuti della sfida tra Germania e Italia valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. Il portiere azzurro ha salvato il risultato in almeno due occasioni decisive: prima respingendo con sicurezza un cross insidioso di Woltemade (17′), poi compiendo una splendida parata sul tiro a colpo sicuro di Paul Nebel al 36′, destinato all’angolino basso.

La partita è viva, combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni. L’Italia è andata vicinissima al vantaggio con Prati, due volte: al 35′ il suo tiro in area è stato murato da un difensore, e al 45′ ha sfiorato il palo con una conclusione potente da fuori. Anche Gnonto si è reso pericoloso al 31′, con un tiro terminato di poco a lato.

Dall’altra parte, la Germania ha spinto con continuità ma ha trovato in Desplanches un muro invalicabile. Bene anche la difesa italiana, brava a leggere i tagli centrali e ad arginare le iniziative avversarie.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con l’Italia che può ringraziare il suo numero uno per aver mantenuto la porta inviolata. Tutto ancora in bilico: ci si attende una ripresa elettrizzante.