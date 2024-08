Colpo in entrata messo a segno dal Bari in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com i biancorossi sono arrivati alla fumata bianca per Nunzio Lella, centrocampista del Venezia. Il giocatore sbarca in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e si prepara, dunque, ad essere a disposizione di mister Moreno Longo. L’annuncio ufficiale è atteso in queste ore.

