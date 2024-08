Serie B: Cesena e Juve Stabia avanti su Catanzaro e Mantova. Reti bianche a Cosenza. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle tre gare di Serie B di stasera valevoli per il terzo turno di campionato. A Cesena gli uomini di Mignani sono avanti 1 a 0 sul Catanzaro grazie alla rete di Kargbo, che si fa trovare pronto sull’ottimo pallone giocato da Berti. Stesso risultato tra Juve Stabia e Mantova con i padroni di casa in vantaggio per via della firma di Piscopo. Reti inviolate, invece, tra Cosenza e Spezia.

COSENZA-SPEZIA 0-0

CESENA-CATANZARO 1-0 (Kargbo)

JUVE STABIA-MANTOVA 1-0 (Piscopo)