Cremonese-Palermo, Stroppa: «Sarà una bella sfida tra due squadre competitive»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della sfida contro il Palermo:

«Giocheremo come sempre, cercando la vittoria con massima concentrazione e determinazione, sapendo che dopo ci sono tante gare. Questa è una partita bella da giocare e arriva in un momento bellissimo sia per noi che per loro, con una bella cornice di pubblico. Ci aspetta uno stadio di alta categoria con un pubblico dello stesso livello, mi auguro che sia così anche per la squadra».

Corini ha detto che potrà vincere chi avrà più coraggio. Che ne pensa? «Si affrontano due squadre molto competitive, i dettagli possono fare ancora di più la differenza ed è fondamentale portare in campo le proprie idee. Ci sono tante sfumature e situazioni di cui tenere conto».