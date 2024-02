Cremonese-Palermo, Stroppa: «Affrontiamola con spensieratezza. I rosa sono al nostro stesso livello»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della sfida contro il Palermo:

«Come cambia l’approccio rispetto alla gara d’andata? Non penso che si discosteranno molto per quello che è il loro modo di interpretare la partita, bisognerà vedere chi avrà il predominio in campo. Le transizioni saranno importanti perché siamo entrambi veloci nelle ripartenze. Conosciamo le loro qualità, metteremo in campo le nostre e vedremo chi avrà la meglio».

«Gara a viso aperto? Ci sono caratteristiche e idee comuni tra Palermo e Cremonese, poi ci sono le individualità. Sarà una partita che può essere decisa negli episodi, nelle palle inattive e nel modo in cui gestiremo la palla. Al di là della classifica, credo che siamo allo stesso livello. Dobbiamo affrontare la gara con la giusta considerazione e la spensieratezza di fare le cose per bene. Giocheremo sempre cercando di fare la partita, con coraggio e allegria. Sicuramente ci saranno il nostro spartito e quello del Palermo, vediamo quello che succederà. Io ho ancora negli occhi e nella mente la partita precedente, ciò che abbiamo sbagliato noi e ciò che abbiamo lasciato. Al di là del rammarico, sappiamo di avere le capacità per fare un certo tipo di partita e non vogliamo disconoscere il nostro modo di interpretarla»