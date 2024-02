Sampdoria, caso Verre: Pirlo chiede il reintegro dell’ex rosa. La situazione

In casa Sampdoria tiene banco la questione Valerio Verre, il centrocampista finito fuori rosa per aver prima rifiutato il trasferimento in Turchia e poi rinunciato alla decurtazione dell’ingaggio, episodi che hanno infastidito Manfredi.

Come scrive “Il Secolo XIX” Pirlo sta chiedendo a gran voce il reintegro e l’accordo pare vicino anche se Verre non è stato convocato per Cosenza. Settimana prossima sarà decisiva in un senso o nell’altro: la situazione dovrebbe rientrare ma non sono escluse sorprese.