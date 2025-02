Cosenza-Palermo 0-3: i “Top & Flop” del match

Torna alla vittoria il Palermo di Alessio Dionisi. Al “Gigi Marulla” i rosanero si impongono per 0-3 portando a casa una vittoria fondamentale per cercare di uscire dal momento estremamente negativo. Dopo un’inizio complicato, con i padroni di casa che sfiorano la rete in diverse occasioni, è Pierozzi a sbloccare il match con un ottimo inserimento dalla destra.

Al rientro dalla ripresa, Matteo Brunori su calcio di rigore insacca la rete che taglia definitivamente le gambe ai ‘lupi’ che non riescono a reagire. Ciliegina sulla torta la rete di Joel Pohjanpalo che con il mancino ferisce sul primo palo il portiere dei padroni di casa. Di seguito i “Top e Flop” targati Ilovepalermocalcio.com.

FLOP

RANOCCHIA: da un calciatore con le sue qualità ci si aspetta sempre tanto, sono tanti invece gli errori che influiscono sulla sua prestazione. Molta corsa ma poche giocate di valore, non riesce a rendersi utile soprattutto in fase offensiva.

TOP

AUDERO: sono di fondamentale importanza le tre parate determinanti che permettono al Palermo di non passare in svantaggio. Incide durante la gara dando sicurezza al reparto e uscendo sempre con decisione su qualsiasi cross passi per l’area difesa dai rosanero.

BRUNORI: sempre tanta solita personalità per il capitano rosanero. Si conquista il calcio di rigore, lo calcia e porta i rosanero al raddoppio. Poi tanto sacrificio e voglia di lottare.

POHJANPALO: il centravanti finlandese è di fondamentale importanza per il reparto offensivo. Tiene alto il baricentro con tanto gioco sporco e insacca in rete nell’unica occasione utile passatagli dai piedi.

PIEROZZI: è suo il gol che permette al Palermo di sbloccare la gara. Gioca con personalità, nonostante i diversi errori, ma si rende utile alla causa.