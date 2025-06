Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in serie A”

Mentre il calciomercato estivo si avvicina ufficialmente, diversi club si stanno muovendo con decisione. Tra ambizioni, riconferme e colpi in entrata, è un periodo frenetico per società, tecnici e procuratori. Ecco il quadro delineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Como, sogni e resistenze: il caso Nico Paz

Il Como vuole ancora una volta prendersi la copertina del mercato. La società lombarda lavora per rinforzare la rosa con giocatori esperti e giovani talenti. Il nome più caldo resta quello di Nico Paz (20), fantasista legato al Real Madrid. Il club ha fatto il possibile per trattenere il giocatore – legatissimo a Cesc Fabregas – almeno per un’altra stagione, provando a rimuovere la clausola che favorisce il ritorno ai blancos.

Tuttavia, Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real e grande estimatore di Paz, ha già fatto sapere di volerlo testare al prossimo Mondiale per Club. Intanto, il Como aveva anche sognato il colpo Franco Mastantuono (17), talento del River Plate, ma il giocatore ha scelto il PSG di Luis Enrique, preferendo la Ligue 1 alla Serie A.

Baroni si scalda per la Fiorentina, il Torino valuta Vanoli

È anche tempo di scelte in panchina. Marco Baroni (61) si avvicina sempre di più alla Fiorentina, mentre il Torino ha in programma un colloquio con Paolo Vanoli (52), tra i principali candidati per la successione di Ivan Juric. Sul taccuino anche i nomi di Daniele De Rossi (41), Paolo Zanetti (42) e lo stesso Juric, che potrebbe clamorosamente tornare in sella.

Chivu resta a Parma? Il tecnico verso il rinnovo

Tra i nomi più richiesti in Serie A e all’estero c’è sicuramente Cristian Chivu (44), ma il tecnico del Parma sembra orientato a restare.

«A Parma mi sono sempre sentito parte di un progetto a lungo termine», ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. La società emiliana vuole blindarlo con un rinnovo e dare continuità al percorso tecnico iniziato con lui.

Portieri protagonisti: Skorupski riflette, Rui Patricio saluta

Come ogni estate, anche il mercato dei portieri è in fermento.

Lukasz Skorupski (34), in scadenza col Bologna nel 2026, sta valutando un’offerta molto ricca proveniente dall’Arabia Saudita. In attesa della sua decisione, il club rossoblù si è già mosso prendendo informazioni su diversi profili: Elia Caprile, Mattia Perin, Pietro Terracciano e Ivan Provedel.

Intanto, è ufficiale l’addio di Rui Patricio (37) all’Atalanta: il portoghese, dopo una sola stagione a Bergamo, è stato annunciato dall’Al-Ain.

Cuadrado e Vieira: decisioni in arrivo

Il futuro di Juan Cuadrado (37) resta in bilico. L’esterno colombiano, in scadenza con l’Atalanta, ha attirato l’interesse di Bologna e Valencia, ma intende rimanere in un campionato competitivo.

In casa Genoa, invece, tiene banco il caso Patrick Vieira (48). Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Parallelamente, il club valuta le offerte per Koni De Winter (22), il cui cartellino è valutato intorno ai 30 milioni di euro. Il difensore belga è seguito da numerosi club italiani ed europei.