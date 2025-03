Corriere dello Sport: “Tentazione Di Francesco. Le probabili formazioni di Palermo-Brescia”

Il Palermo cerca continuità dopo la vittoria di Cosenza, ma contro il Brescia di Maran si profila un test delicato. Con Brunori out per squalifica, il tecnico rosanero è pronto a rilanciare un assetto più offensivo, con Di Francesco possibile novità sulla sinistra.

Dionisi, pur soddisfatto delle recenti prestazioni di Blin adattato a difensore centrale, confermerà Ceccaroni, in lizza anche per la fascia da capitano vista l’assenza di Brunori e la probabile esclusione di Segre dall’undici titolare. Avanzando Blin in mediana, al suo fianco dovrebbe esserci Gomes, al momento favorito su Ranocchia. Le Douaron avrà il compito di creare spazi per Pohjanpalo, con Verre sulla trequarti per dare qualità e inserimenti offensivi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Dionisi sta valutando una soluzione più offensiva, che potrebbe prevedere l’inserimento di Di Francesco sulla fascia sinistra al posto di Lund, mentre a destra Pierozzi parte favorito su Diakitè. Il tecnico rosanero ha ribadito l’importanza di tutti gli elementi a disposizione: “Ogni giocatore può essere decisivo, non conta quanti minuti giocherà, ma come li giocherà”. Da segnalare che il Palermo non segna con un subentrato da 20 partite.

Nel Brescia, Maran ha ancora un paio di dubbi: Bjarnason si gioca il posto con Bertagnoli a centrocampo, mentre sulla corsia sinistra Jallow è insidiato da Corrado.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Dionisi

12 Audero

4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni

27 Pierozzi, 28 Blin, 6 Gomes, 3 Lund (17 Di Francesco?)

21 Le Douaron, 26 Verre

19 Pohjanpalo

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 23 Diakitè, 25 Buttaro, 43 Nikolaou, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 11 Insigne, 17 Di Francesco.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Henry.

Squalificati: Brunori.

Diffidati: Segre, Gomes, Nikolaou, Verre, Pierozzi.

BRESCIA (4-3-3)

Allenatore: Maran

1 Lezzerini

18 Jallow (19 Corrado?), 28 Adorni, 5 Calvani, 24 Dickmann

8 Bjarnason (26 Bertagnoli?), 6 Verreth, 25 Bisoli

20 Nuamah, 11 Moncini, 16 D’Andrea

A disposizione: 12 Avella, 22 Andrenacci, 32 Papetti, 19 Corrado, 14 Maucci, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 39 Besaggio, 7 Juric, 9 Bianchi, 29 Borrelli.

Indisponibili: Cistana, Fogliata, Galazzi, Muca.

Squalificati: –

Diffidati: Besaggio.

OGGI A PALERMO

Stadio “Renzo Barbera”, ore 15

TV: Dazn

Arbitro: Perri (Roma)

Assistenti: Ceccon – Ceolin

Quarto uomo: Ancora

VAR: Camplone

AVAR: Longo