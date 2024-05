Corriere dello Sport: “Salernitana in B. Angelozzi e Grosso per la ripartenza?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Salernitana che pensa già alla prossima stagione dopo la retrocessione in B.

Il futuro della Salernitana appare incerto e carico di potenziali cambiamenti. Danilo Iervolino, attuale presidente del club, ha ricevuto tre proposte di acquisto, inclusa una da un fondo americano, tutte apparentemente serie e accompagnate dalle necessarie garanzie. Nonostante ciò, sembra che Iervolino sia incline a continuare il suo impegno con il club, come dimostrato dagli incontri recenti con operatori di mercato e la pianificazione di un piano finanziario per affrontare la prossima stagione in Serie B.

Iervolino e l’amministratore delegato Maurizio Milan stanno lavorando su strategie per incrementare le finanze del club, puntando a guadagnare tra i 20 e i 25 milioni di euro dalle cessioni di giocatori, oltre ai proventi dai riscatti di Daniliuc e Bohinen, previsti per un totale di 9 milioni di euro. Ci sarà anche la necessità di una ricapitalizzazione di 15 milioni di euro a giugno, segnale di un significativo sforzo economico in vista.

La dirigenza sta anche valutando la struttura del team tecnico per il futuro. Con la partenza di Walter Sabatini a giugno, sono emersi diversi nomi per la carica di direttore sportivo, tra cui Angelozzi, Sogliano, Faggiano e Meluso. Anche la scelta dell’allenatore è cruciale, con candidati come Grosso, Zanetti e Dionisi che sono considerati per guidare la squadra in un momento di rifondazione. Stefano Colantuono, attualmente allenatore, potrebbe assumere un ruolo dirigenziale, rafforzando ulteriormente il team gestionale.

Dal punto di vista sportivo, la squadra affronta delle sfide immediate, con diverse assenze importanti per la prossima partita contro l’Atalanta, tra cui Pierozzi squalificato e altri giocatori infortunati come Candreva, Gyomber, Maggiore, e Boateng. Anche la situazione di Iron Gomis, ricoverato per un malore, aggiunge preoccupazione, benché le notizie sulla sua salute siano rassicuranti.

In questo contesto di incertezza e transizione, è evidente che il club necessita di una guida esperta e di decisioni strategiche per navigare sia le sfide finanziarie che quelle sportive. I tifosi della Salernitana attendono con ansia ulteriori annunci e conferme sulle direzioni che prenderà il club, sperando che le decisioni prese possano garantire un futuro stabile e competitivo.